“Es preocupante”: el fiscal Luciani le respondió a Alberto Fernández

En tanto, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró que el jefe de Estado “no hizo ninguna comparación” entre el fiscal Luciani y su fallecido par Nisman.

La verdad que alentar la idea de que al fiscal Luciani le puede pasar lo que le pasó a Nisman… hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa. Espero que Luciani no haga algo así”, dijo Alberto Fernández anoche en declaraciones televisivas y levantó un vendaval de rechazos tanto de fiscales como de la oposición.

“Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el Ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía”, le respondió este jueves Luciani en declaraciones a La Nación.

“No hizo comparación”

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró que el jefe de Estado “no hizo ninguna comparación” entre el fiscal Luciani y su fallecido par Nisman en relación al suicidio y denunció que eso lo “están intentando generar desde distintos ámbitos”.

“El Presidente no hizo ninguna comparación anoche: la hicieron los periodistas, estuvo en toda la tarde en la tapa de un portal, la están intentando generar desde distintos ámbitos”, señaló la vocera.

En conferencia de prensa, la ex diputada nacional agregó: “Lo que dijo el Presidente es que el fiscal Luciani haría bien en leer libros de Derecho Penal, la Constitución porque el alegato es lamentable”.

“Pedimos responsabilidad y no estar autoinventando notas y siguiendo el circuito de un comunicado de la Justicia, los medios que inventan una nota, la oposición que sale a hacer la denuncia. Es un circuito al que estamos acostumbrados, pero no le agrega nada de tranquilidad a lo que debería ser la convivencia democrática”, planteó.

