¡ES FALSO!: No se impugna el voto al cerrar el sobre con pegamento fuera de la vista de los fiscales de mesa

Se viralizaron audios y videos que indican que el voto cerrado dentro del cuarto oscuro será impugnado, por presumirse que fue hecho con saliva. Autoridades de la Cámara Nacional Electoral y de la Justicia Nacional Electoral explicaron a Reverso que eso es falso, y que es “muy perjudicial para la elección” que circule esa desinformación. Las recomendaciones del Protocolo Sanitario de Prevención COVID-19 precisan que se indicará a los electores que no cierren el sobre con saliva, y se aconsejará que lo cierren introduciendo la solapa del sobre en su interior.

A pocos días de las elecciones primarias, circulan en WhatsApp audios y videos donde se indica que si el sobre donde se introduce la boleta es pegado dentro del cuarto oscuro, fuera de la vista de las autoridades de mesa, “ese voto va a ser impugnado, porque se calcula que fue pegado con saliva”. De acuerdo con las autoridades de la Cámara Nacional Electoral (CNE), la Justicia Nacional Electoral y los protocolos sanitarios nacionales, esto es falso.

Los audios llegaron decenas de veces al WhatsApp de Reverso (+54 9 11 3679-0690) para ser verificados. Uno de ellos se compartió también en un video con la inscripción: “ATENTO!!! pueden impugnar nuestro voto, cuestionando el pegamento…!!??” (sic).

Otro audio que circula, con una voz en off distinta, dice: “Cuando vayan a votar si llevan boligoma no peguen el sobre en el cuarto oscuro, lo tienen que hacer delante del presidente de mesa porque sino se sobreentiende que uno lo cerró con la lengua, con la saliva, y es un sobre que potencialmente puede contagiar. Ese sobre, si viene cerrado del cuarto oscuro, viene impugnado. Me lo pasó una persona que va a ser presidente de mesa”. En ninguno de estos audios o videos se precisa una fuente: sólo indican que se los dijo “un fiscal de mesa” o “una persona que va a ser presidente de mesa” o “una amiga”.

