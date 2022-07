Era amante de su jefe y descubrió que él tenía un amorío con otra compañera: contrató un sicario para matarla

No pudo concretar el encargo porque un periodista se topó con su anuncio en la “dark web” y la denunció a la Policía.

En una historia digna de una novela, una joven de 26 años terminó detenida por el intento de asesinato de una compañera de trabajo que, al igual que la acusada, era amante del jefe.

Whitney Franks trabajaba una reconocida tienda de ropa deportiva con sede en el Reino Unido cuando conoció a James Prest, gerente general del local ubicado en la ciudad de Milton Keynes, con quien comenzó en 2015 una relación de amante ya que él tenía familia.

Pero en 2017 ingresó como nueva empleada Ruut Ruutna y el hombre también comenzó una relación con ella.

Según se supo en el juicio, en 2020 Prest dejaba a su pareja e hijos en la casa y se iba con frecuencia a donde vivía Ruut, mientras seguía en “amorío” con Franks.

Whitney descubrió lo que estaba ocurriendo y confrontó al jefe. “Prest se molestó mucho porque le hizo el comentario de que se escabullía por las noches”, aseguró el fiscal.

Desde entonces, el hombre decidió evadirl a Franks, pero ella insistía en continuar la aventura.

“No solo eran compañeras de trabajo, eran rivales, ambas estaban en una relación al mismo tiempo con James Prest. Ambas sabían que el señor tenía un vínculo de tiempo atrás con una mujer con la que tenía dos hijos”, detalló el fiscal, quien añadió que el jefe “intentó enfrentarlas entre sí”.

En un momento, Whitney no soportó más la situación y le planteó en un correo electrónico: “Puedo darte el mundo entero, James, si me das una oportunidad. (…) He estado buscando cosas que nos podrían ayudar, así que voy a intentarlo”.

La joven se metió en la web oscura (dark web), donde publicó un anuncio solicitando los servicios de un sicario y ofreció como pago mil libras esterlinas (unos 1200 dólares).

“Estoy dispuesta a pagar más. Esta mujer me ha causado muchos problemas a mí y a los demás. Por favor, ¿puedes ayudarme a solucionarlo?”, explicaba en el sitio web, según leyó el fiscal Andrew Copeland en el juicio.

Franks llegó a envar los datos personales de Ruut, con dirección de la casa incluida, además de su número de celular y enlace a su perfil de Facebook.

Pero su plan falló al ser denunciada por Carl Miller, un periodista que realizaba una investigación y, mientras navegaba por el sitio de la web oscura, se topó con el anuncio de la joven.

Al tratarse de un encargo anónimo, los detectives primero contactaron a Ruut para advertirla y cuidarla, y ella les dijo que “tenía una corazonada” de que Franks era la persona que la quería muerta.

Ese dato encauzó la investigación, que terminó confirmando la sospecha y derivó en la detención de Whitney que -si bien negó la acusación- ahora espera el juicio en su contra.

