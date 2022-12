Entrevista Exclusiva: Alicia Balda finaliza su trayectoria docente y comienza una nueva etapa

Sáenz Peña – Alicia Balda docente del Instituto Mantovani finaliza su trayectoria docente pero inicia una nueva de la mano de ALEA. Una entrevista con ChacoNoticias te detalla todo lo hablado con la docente: “Estoy muy contenta, fue un año de muchos mimos al alma. He recibido premios y reconocimientos por mi trayectoria cultural como gestora y hacedora, a mi trayectoria como escritora.”

“En la cena de gala de los Gauchos del Sur también tuve un reconocimiento, además, como broche de los tres días en San Clemente el libro “Poemas y Prosas en sincronía de amor y paz”. Quiero agradecer a toda la gente que paso por mi vida en estos años de docente. Son los últimos dos días de clases y luego dejo el camino de docente, muy contenta y agradecida de todos estos años de trayectoria. He conocido gente maravillosa, gente que me ha enseñado mucho, sobre todo mis alumnos.”

“Siempre digo, un libro de anécdotas tendría que hacer, por todas las situaciones que he pasado, lindas y no tanto, ya que todo es un aprendizaje para la vida. Diariamente aprendemos como docentes, padres, en esta etapa como abuela, la verdad que me quedo con todo lo maravilloso y lindo de cada escuela donde trabaje. Tengo amigas cercanas de todas las instituciones, lo más maravilloso de todo mi trayecto fue el respeto y reconocimiento de mis alumnos, cuando me ven en la calle me saludan, me abrazan, me cuentan sobre su vida, sobre prácticas de mis enseñanzas. Creo que Dios ha sido muy generoso conmigo.”

“Ahora más que nunca, el hecho de tener un poco más de tiempo, continuaré con ALEA. Tengo proyectos para comenzar en mi barrio. He hablado con el presidente de mi comisión vecinal para convocar a los niños en distintas actividades en nuestra plaza enorme. Quiero implementar actividades literarias.”

“Nos dividimos por departamentos en una escuela que trabajo en Quitilipi, cuando nos tocó realizar el acto por el día del respeto a la diversidad cultural, encargándome del acto. Cuando estuve haciendo el proyecto para el acto, conversé con muchas personas de esa localidad, la cual uno me sugirió que lo haga público y llevarlo al Consejo Deliberante, fue esta persona quien llevo este proyecto allí, donde el Consejo lo estudio lo analizo para declararlo de interés social, cultural y educativo. Un mimo al alma para alguien que se retira de la docencia.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram