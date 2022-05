Entregó a la policia un celular ajeno que su hijo tenia en su mochila

El presunto autor ya había sido detenido, pero el celular seguía sin aparecer.

Los efectivos investigaron y descubrieron dónde estaba el celular buscado, al tocar la puerta salió un hombre de 52 años al que se le explicó la situación. Este reconoció que el celular lo habían encontrado en la mochila de su hijo, pero que no sabía de quién era, por lo que se lo entregó a la prevención.

Quien habría hurtado el teléfono, fue detenido y alojado en la Comisaría Undécima de Resistencia, pero el teléfono no aparecía. Los efectivos de la Comisaría Sexta se pusieron a investigar y esta tarde lograron descubrir la ubicación del teléfono: la casa del presunto autor.

La prevención fue hasta el lugar y fueron atendido por el padre del joven aprehendido. Él, explicó a los policías que había encontrado el teléfono en la mochila de su hijo (detenido), pero no sabía quién era el dueño, entonces se lo entregó a los agentes que lo secuestraron bajo acta y notificaron al hombre en libertad. Ahora el celular está en la unidad a espera de su dueño.

