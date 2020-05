Entregaron equipamiento para la Policía Sanitaria

Se trata de camperas estilo Trucker, destinadas a los Agentes que desarrollan sus funciones en el Hospital Perrando.

Hoy, por la mañana en la avenida 25 Mayo al 1420, bajo estrictas medidas de bioseguridad, la Ministra de Seguridad y Justicia de la Provincia, Dra. Gloria Zalazar entregó camperas, para la División Unidad de Seguridad Hospitalaria.

Alrededor de las 09:00, la Ministra equipó a los integrantes de la División, que fue creada recientemente, en el marco de la pandemia por el COVID-19, con el fin que la policía pueda combatir de forma eficaz este virus y brindar contención a la ciudadanía chaqueña, en materia de bioseguridad.

Estas camperas, son estilo Trucker, confeccionadas en tela 100 por ciento poliéster de tramado especial, con forro interior de matelasé. Caracterizándose por ser una campera liviana, flexible y muy abrigada, las cuales serán entregadas a los 52 efectivos que integran esa unidad.

“Gracias por el esfuerzo realizado desde el primer día, por el compromiso y brindar lo mejor de ustedes en un momento difícil en nuestra provincia y país, en un lugar estratégico como lo es el Hospital Perrando, para contener y mitigar este virus. Estoy muy Feliz de ser parte de este proceso, del cual estoy segura que vamos a salir adelante” expresó la Ministra de Seguridad y Justicia.

