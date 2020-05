Entregaron barbijos al Municipio elaborados en el NIDO del Barrio Milenium

Sáenz Peña.- Carmen Fernandez coordinadora de las actividades de la institución NIDO del Barrio Milenium de Sáenz Peña informó que las profesoras de los distintos talleres de aprendizaje; costura, manualidades Muñeca Soft y dibujo; durante esta cuarentena; periodo de aislamiento; desde su domicilio realizaron mascara protectoras para ser entregados al intendente Municipal Bruno Cipolini.

Además se comunicó que en la jornada del martes 5 de mayo se entregó 60 máscaras protectoras hechas por la profesora de costura Esther Correa.

