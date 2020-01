Se informóe el Cronograma de entrega de TARJETAS ALIMENTARIAS en Sáenz Peña JUEVES 30 de enero

VIERNES 31 de enero

SÁBADO 01 de febrero.

Las tarjetas está destinada para mamás o papás que cuenten con la AUH de hijos menores de 6 años, embarazadas que estén cursando desde el tercer mes en adelante de embarazo, y personas con Discapacidad que tengan la AUH.

Quienes tengan actualizados los datos en Anses recibirán un mensaje si es que cumplen con las condiciones para acceder a la tarjeta, la misma es de 4 mil y de 6 si tiene más de un hijo, se cargan el 3 viernes de cada mes y no es acumulativo

No hay no que anotarse, ni inscribirse en ningún lado, con los datos que cuenta Anses armaron el padrón de beneficiarios. Es importante que tengan los datos actualizados, como número de Teléfono, dirección etc.

A partir del 30 de enero se puede ingresar al siguiente link para saber si sos beneficiario.