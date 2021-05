ENTRE RÍOS: Un cosechero trabajador en negro, fue aplasto por un tractor

Se trata de un cosechero oriundo de la ciudad de Concordia, de 31 años de edad, que ingresó al hospital Delicia Concepción Masvernat con politraumatismos varios. Fue aplastado por la rueda de un tractor en una quinta de Federación. Trabajaba en negro.

El Sindicato Obrero de la Fruta (S.O.F) se puso a disposición de la familia de un cosechador concordiense, de 31 años de edad, que ingresó al hospital Delicia Concepción Masvernat con politraumatismos varios. El ingreso a la institución se produjo tras ser aplastado por la rueda de un tractor en una quinta de Federación.

Alcides Camejo, titular del gremio, informó que el trabajador fue intervenido quirúrgicamente y su evolución es favorable. Se trata de un trabajador informal, sin seguro ni ART, aseguró el dirigente. “El muchacho estaba totalmente en negro, anoche lo dejaron tirado en el hospital, lo dejaron abandonado y se tuvieron que hacer cargo los doctores, la parte empresarial, en un principio desapareció”, dijo el gremialista.

Los familiares del trabajador informaron que tiene luxación de cadera, desgarro inguinal, exteriorización testicular. “En estos accidentes la parte empresarial, después de negrear a la gente, viene a decir que ellos van a pagar todo, los remedios, los médicos, etc., pero lo cierto es que en principio no dan respuesta’’, apuntó Camejo.

“Nosotros ya sabemos que el dueño de la quinta ‘Oro verde’ de Federación estuvo pidiendo al muchacho que no hable con nosotros, con el sindicato, y con ningún abogado. Pero yo ya sé cómo funciona esto: primero te dicen que te van a ayudar y después de un tiempo si te he visto no me acuerdo”, reseño el dirigente. E hizo un llamada a la secretaría de Trabajo, al ministerio de Trabajo y a la municipalidad a intervenir en el asunto.

