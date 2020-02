Encuentro Nacional de Mercados Frutihortícolas: Este debate nos compromete a trabajar en acciones concretas, resaltó Sager

Este espacio, en el marco de la Ley Nacional 27.541, nos convoca a la solidaridad social y a la reactivación productiva, siendo éste el momento en que tenemos que intercambiar ideas, escucharnos y encontrar puntos de coincidencia”, subrayó el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager al participar este viernes del Encuentro Nacional de Mercados Frutihortícolas.

El evento, que fue organizado por la Cooperativa Frutihortícola del Nordeste Limitada, contó con la presencia del titular de la institución, Américo Barúa; el presidente del Concejo de Resistencia Agustín Romero; el concejal de la capital chaqueña Fabricio Bolatti; y operadores, productores y representantes de entidades que forman y desarrollan sus actividades en los mercados mayoristas de todo el país.

Al hacer uso de la palabra, el titular de la Legislatura se dirigió al sector frutihortícola: “Ustedes son el eslabón entre el productor y el consumidor y que hoy estén reunidos es más que importante, porque demuestra el interés de escucharnos y avanzar en políticas públicas en busca de mejoras para el sector”.

“Es momento de mirar a esa enorme cantidad de argentinos que aún no acceden al plato de comida. La solidaridad es fundamental, no porque no la hayan tenido, al contrario, siempre han demostrado en su organización que fueron solidarios. Ahora hay que hacer más intensas esas acciones para llegar a más familias”, resaltó Sager.

Al mismo tiempo, indicó que “cuando hay gente que no puede comer, seguramente las distorsiones que se generan allí no son lo que habilitan a pensar en una sociedad justa”. “Creo que todos tenemos que poner nuestra cuota y la política es la que más debe poner”, acotó.

De esta manera, el legislador señaló que este debate debe comprometer el trabajo conjunto en acciones concretas. Y, a su vez, se puso a disposición al expresar: “Este encuentro interpela al Estado, sepan que sus planteos no van a caer en oídos sordos, hoy vinimos a escuchar, pero también a comprometernos”.

Al finalizar, el presidente de la Legislatura hizo entrega de una carpeta protocolar al titular de la cooperativa capitalina, la cual, a través de resolución, declara de interés legislativo y provincial al Encuentro en mención.

Funcionarios en el interior

Por otra parte, Sager se refirió a la situación de cientos de familias afectadas por el temporal que causó inundaciones en el interior: “Quiero expresar nuestro pesar y acompañamiento por lo que está ocurriendo en el sudoeste chaqueño. Varios de los funcionarios del Gobierno provincial que tenían que estar hoy en este Encuentro, están ocupándose de asistir a Gancedo, Charata, Santa Sylvina, General Pinedo, entre otras localidades afectadas”.

El presidente de la Legislatura subrayó que la prioridad del Estado es brindar una atención rápida y eficaz a la gente que ha sufrido pérdidas por la caída de más de 200 milímetros en buena parte del sudoeste. “Hay productores afectados, no frutihortícolas precisamente, pero que la están pasando mal, y muchas familias en varias localidades”, indicó el diputado al solidarizarse con los damnificados.

