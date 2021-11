Encuentro de escuelas prioritarias en Sáenz Peña para evaluación 2021 y proyección 2022

La jornada reunió a docentes y referentes de 22 instituciones primarias y secundarias contenidas en el programa de acompañamiento a las trayectorias escolares.

El Ministerio de Educación realizó este viernes un Encuentro de Escuelas Prioritarias, en Presidencia Roque Sáenz Peña, que reunió a docentes y referentes de 22 instituciones primarias y secundarias contenidas en este programa de acompañamiento a las trayectorias escolares a través de tutorías y entrega de equipamiento para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Acompañaron esta jornada, realizada en la Unidad Educativa de Gestión Privada (UEGP) Nº 82 de Sáenz Peña, el ministro de Educación, Aldo Lineras; la subsecretaria de Educación, Ludmila Pellegrini; el subsecretario de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología, Juan Martín Fernández, así como la directora general de Niveles y Modalidades, Sonia Soto; la directora de la Regional Educativa 4 A, Elsa Zarate, entre otros Regionales; el coordinador provincial de Escuelas Prioritarias, Gerardo Núñez, y el coordinador pedagógico, Julio Ricardo Moschen.

El Programa Escuelas Prioritarias ofrece a las instituciones una línea de acompañamiento y fortalecimiento con el objetivo de colaborar, aportar y orientar la labor de reconfigurar el Proyecto Educativo Comunitario (escuela post-pandemia). La mirada está enfocada sobre cada una de las realidades y contextos situados en los que la complejidad y multicausalidad de las condiciones de vulnerabilidad pedagógica y comunitaria de las escuelas ha requerido de un abordaje multidimensional con lineamientos sustentados desde la integralidad y la atención a la diversidad.

Al respecto, el ministro de Educación, Aldo Lineras, expresó a los presentes en este encuentro: “Comparto con ustedes la satisfacción y el orgullo de estar terminando este año lectivo, pensando en la continuidad. Esa pesadilla que significó alejarnos de las aulas ya empieza a quedar atrás, si bien tenemos que seguir usando tapabocas y continuando con las campañas de vacunación, comenzamos a mirar un horizonte de plena participación y presencialidad. Esto es un logro colectivo, por haber hecho cosas que nos trajeron aquí a pesar del dolor, y estamos de pie trabajando en las escuelas”, afirmó.

El ministro comentó que visita escuelas regularmente, que se propuso visitar entre 4 o 5 semanalmente, para conocer las distintas realidades. “Tenemos otras realidades emergentes que no desconozco, en cada uno de esos espacios recorridos me he encontrado con docentes haciendo su trabajo. No ha sido fácil, ni tenemos por qué ocultar la realidad de la docencia de los últimos meses, todas las cuestiones las vamos a abordar y a tratar. Tenemos que recuperar la discusión para mejorar la educación”, consideró.

A la vez que destacó que “este momento de reapertura y reactivación de la economía nos permite honrar lo que hemos hablado tiempo atrás. Trabajaremos fuertemente en la recuperación paulatina”, aseguró, anticipando que se trabaja en un anteproyecto de ley en relación al financiamiento educativo.

Durante la jornada de trabajo los y las participantes analizaron las experiencias que se llevan adelante en las 100 instituciones contenidas en el Programa Escuelas Prioritarias, que fue implementado en la provincia en mayo de este año, con el objetivo de conocer el impacto de las acciones pedagógicas para fortalecer el acompañamiento de las trayectorias escolares. Delinearon cómo continuar con el desarrollo del mismo, aportando propuestas en prospectiva como insumo para la elaboración de políticas educativas.

