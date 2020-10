Encuentran un meteorito con “compuestos orgánicos extraterrestres” y lo vinculan con el origen de la Tierra

Un meteorito chocó contra un lago congelado en Estados Unidos tiene compuestos orgánico extraterrestres y están relacionados con la Tierra.

El impacto del meteorito en cuestión se produjo el 16 de enero de 2018 en un lago congelado de Michigan, Estados Unidos. Un estudio publicado en Meteoritics & Planetary Science dio cuenta de un dato sorprendente: tenía compuestos orgánicos prístinos que podrían ser la clave sobre los orígenes de la vida en la Tierra.

Philipp Heck, profesor asociado de la Universidad de Chicago y autor principal del artículo, especificó: “Este meteorito es especial porque cayó sobre un lago congelado y se recuperó rápidamente. Era muy prístino. Pudimos ver que los minerales no estaban muy alterados y luego descubrimos que contenía un rico inventario de compuestos orgánicos extraterrestres”.

En ese sentido, añadió: “Este tipo de compuestos orgánicos probablemente fueron entregados a la Tierra primitiva por meteoritos y podrían haber contribuido a los ingredientes de la vida”. Es decir, un hecho similar pudo haberse producido hace miles de millones de años atrás

Hace dos años, y luego de identificar que un meteorito se acercaba a la Tierra, la NASA utilizó us radar meteorológico para dar con los restos. “Está destinado a detectar granizo y lluvia. Estos trozos de meteorito cayeron en ese rango de tamaño, por lo que el radar meteorológico ayudó a mostrar la posición y velocidad del meteorito. Eso significó que pudimos encontrarlo muy rápidamente”, amplió Heck.

Jennika Greer, estudiante de posgrado en la Universidad de Chicago y co autora del artículo, reveló que cuando el meteorito llegó al campo, pasó todo el fin de semana analizándolo, porque estaba muy emocionado de saber qué tipo de meteorito era y qué había en él.

“Con cada objeto que cae, existe la posibilidad de que haya algo completamente nuevo y totalmente inesperado”, reforzó Greer. Es preciso mencionar que el cazador de meteoritos Robert Ward encontró la primera pieza en la superficie helada de Strawberry Lake, cerca de Hamburgo (Michigan).

