Encontraron un cuerpo flotando en el río Paraná

Un cuerpo sin vida fue encontrado este domingo en las aguas del río Paraná, a la altura del paraje conocido como «La Hormiga», en Puerto Vilelas.

Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo alrededor de las 11:20, cuando pescadores de la zona advirtieron la presencia del cuerpo flotando. El Comisario Principal Carlos Bogado, jefe de la División Patrulla Fluvial, junto a su equipo, se dirigió al lugar en la lancha policial L-12 para asistir en el operativo.

La Fiscalía de Investigación Penal N°10, a cargo de la Dra. Lilian Beatriz Irala, fue notificada inmediatamente y se solicitó colaboración a Prefectura Naval Argentina. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la costa chaqueña, en el paraje conocido como Las Tres Bocas, donde se realizaron las primeras diligencias.

El Gabinete Científico, bajo la supervisión del Lic. Daniel Bordon, junto con el médico policial Dr. Horacio Vargas, examinó el cuerpo. Durante la inspección, se secuestró una bolsa transparente que contenía documentos a nombre de Alexis Ezequiel Villalba, que permitieron la identificación preliminar. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense (IMCIF) para la realización de la autopsia correspondiente.

El operativo fue supervisado por altos mandos policiales de la zona Metropolitana, incluyendo al Crio. Mayor Andrés Moreira y al Comisario Inspector Francisco Roberto Sosa. Las tareas en el lugar también contaron con la presencia de un testigo presencial.

La causa sigue bajo investigación, y las autoridades aguardaban los resultados del examen forense para determinar las circunstancias de la muerte.