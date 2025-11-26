Encontraron un camión volcado sin ocupantes en un canal

Este miércoles, cerca de las 00:10, efectivos de la Comisaría 14° Metropolitana realizaba patrullajes, en la intersección de avenida Belgrano y calle Quijano, cuando constataron que un camión Mercedes Benz con acoplado, había caído al canal y quedó recostado sobre su lateral derecho.

Efectivos de la División Bomberos y de la unidad sección Rescate intervinieron, realizaron la verificación interna del vehículo, sin hallar personas en su interior.

Las tareas de intervención y revisión del rodado continúan en el lugar, a fines de establecer lo que ocurrió y dar con el propietario.

Fuente : Datachaco