Encontraron muerto al detenido por atacar con una trincheta a su ex en Sáenz Peña

El hombre de 55 años, que estaba acusado de atacar con una trincheta a su expareja en pleno centro de Sáenz Peñalo encontraron sin vida dentro de una celda de la Comisaría Primera, donde fue alojado desde el sábado a la madrugada. En ese marco, la Fiscalía de Investigación Penal N.º 4 investiga las circunstancias del fallecimiento y continúa con las actuaciones por el violento episodio que derivó en su detención.

Según el informe policial, este miércoles por la mañana, el hombre fue encontrado muerto por su compañero de celda. Lo halló sin signos vitales, con el rostro cubierto por una almohada. De inmediato se dio intervención a la Fiscalía, que dispuso medidas periciales y recolectó testimonios para determinar cómo se produjo la muerte.

Mientras se avanza en esa línea de investigación, la Justicia también analiza nuevos elementos incorporados al expediente del ataque.

El sospechoso fue identificado como H.E.V., de 55 años, quien se había presentado voluntariamente el pasado sábado por la mañana en la guardia de prevención de la Comisaría Cuarta. Allí quedó aprehendido por orden del fiscal Gustavo Valero, imputado en una causa por «supuesto homicidio en grado de tentativa en contexto de violencia de género».

El violento episodio ocurrió el viernes por la noche, alrededor de las 20.20, en calle 13 entre 4 y 6, en plena vía pública. La víctima, una mujer de 55 años, fue sorprendida por su expareja, quien la atacó con una trincheta y huyó inmediatamente.

Vecinos que vieron a la mujer cubierta de sangre dieron aviso al 911 y trataron de asistirla hasta la llegada del móvil policial. Minutos después, una ambulancia la trasladó al Hospital 4 de Junio.

El parte médico confirmó que presentaba dos cortes profundos en el costado derecho del cuello, además de heridas en la mano izquierda y en el antebrazo derecho. La mujer, residente del barrio Puerta del Sol, quedó internada en observación.

Tras ser identificado, el agresor se mantuvo prófugo hasta la mañana del sábado, cuando finalmente se entregó en la comisaría.

Con su muerte, la investigación judicial continúa para esclarecer las circunstancias del suicidio y avanzar en la causa por el intento de femicidio que conmocionó a la comunidad de Sáenz Peña.