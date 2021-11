Encontraron calcinada a una nena de 4 años : detuvieron a su mamá y a un pastor evangélico

Los abuelos paternos de la víctima sospechan que quemaron su cuerpo para encubrir otro delito y apuntaron a la Justicia por quitarles la tenencia de la menor, a la cual criaron hasta los 3 años.

La aberrante muerte de una nena de 4 años conmocionó a la capital de la provincia de La Rioja en las primeras horas del domingo. “Mi hija se está quemando”, advirtió en medio de una crisis nerviosa la mamá de Zoe al 911. Minutos después, los efectivos encontraron el cuerpo calcinado en el fondo de la casa familiar, junto a una moto completamente quemada.

Sin embargo, en pocas horas la dolida madre de la víctima se convirtió en sospechosa de una trama mucho más oscura y fue demorada por orden de la Justicia, al igual que un pastor evangélico con el que se supo que mantenía una relación, su hermana y el dueño del vehículo incendiado.

Historia de una tragedia

Los abuelos paternos de Zoe apuntaron como responsables de lo ocurrido contra la madre de la criatura y la Justicia de Chilecito, por haberle dado a ella la custodia de la nena aún sabiendo que tenía adicciones.

“Ella la abandonó a los seis meses y desde ese momento la criamos a la nena. Esta chica siempre ha hecho daño”, dijo Oscar Rodríguez, abuelo de la víctima, en diálogo con Multiplataforma Fénix. Tanto él como su esposa se ocuparon de su nieta hasta que cumplió los tres años pero “como no tenía el apellido de mi hijo, el juez se la dio a la madre”.

“La nena no quería saber nada con su madre, se quería ir a toda costa con nosotros”, remarcó y manifestó que “le fuimos a decir al juez que la madre andaba de joda, pero el juez Pueyrredón nos dijo que la madre era dueña de dejar a la nena donde quería”. “Estamos destrozados”, enfatizó.

Por último, el hombre dejó entrever una sospecha todavía peor. “Algo pasó con la nena, Dios quiera que no la haya tocado”, sostuvo Rodríguez ,quien también manifestó que la madre de la nena consumía alcohol y drogas, e inclusive que habían enviado evidencia a la justicia sobre las fiestas en las que participaba la mujer.

Secreto de sumario

La causa que investiga la muerte de Zoe quedó a cargo de la jueza Díaz Marano y bajo un estricto secreto de sumario. No obstante, se supo que hasta el momento ya son tres los demorados y un detenido por el hecho.

La tía de la víctima, el dueño de la moto que encontraron junto al cuerpo y la mamá son los demorados bajo investigación en la causa, esta última además está recibiendo asistencia psicológica.

En tanto, el hombre detenido es un pastor evangélico, que sería la pareja de la madre de Zoe. Durante un allanamiento en su templo, ubicado en el barrio Agrupación Gaucha, los investigadores secuestraron ropa de la víctima.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir