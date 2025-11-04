Encontraron a un niño solo caminando por la vía pública

Cerca del mediodía de este lunes, alrededor de las 11, personal policial tomó conocimiento sobre la presencia de un niño desorientado, caminando solo en las vías del tren y la Ruta Provincial N°6 de esta ciudad.

Constituida la prevención al lugar, corroboran la veracidad de lo informado, tratándose de un niño menor de edad.

El mismo se encontraba en buen estado de salud, a quien no se lograba apreciar con claridad lo que dice.

Rápidamente, se realizaron averiguaciones en la zona, logrando dar con la madre del menor, llamada R.M.M., de 32 años, quien adujo que perdió de vista a su hijo E.L., de 2 años, cuando salió a hacer mandados, quedando nuevamente el mismo bajo su cuidado, conforme a lo dispuesto por personal de U.P.I Charata.