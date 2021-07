Encadenamiento en Casa de Campo de parte de personal RAM San Roque y ATE Seccional Sáenz Peña

Sáenz Peña – Estela Kniz ex-empleada del RAM San Roque y Ricardo Luna de ATE Seccional Sáenz peña, explican los motivos por lo que se realiza el encadenamiento en Casa de Campo.

Chaco Noticias entrevista a Estela Kniz, ex-empleada: “Estamos encadenados por la situación que atravesamos respecto a traslados, cortes de beca, persecución laboral, falta de atención a los adultos mayores por falta de camas, entre otros. Fui personal en la residencia, mi labor había terminado por haber recibido violencia de parte de la responsable institucional, entones me trasladaron como cuidadora de adultos mayores en clínicas y otros ámbitos. El día 5 de julio me volvieron a correr sin motivo, soy becada hace diez años. Presenté una nota para que se me vuelva a reiterar en las secciones donde me corresponde y no me dieron respuesta. No recibimos respuestas, es el motivo del encadenamiento. Necesitamos que la señora Gladys Moreira no este mas al frente de la institución y que se haga una auditoria en la RAM San Roque. Siempre estuvimos acompañados de ATE para brindarnos contención y asesoramiento. Agradecemos a ATE por que vemos la realidad de hoy y estamos para seguir.”

“Es un conflicto de hace tiempo y hemos llegado a estas circunstancias. Los compañeros tomaron estas medidas. Nos presentamos el día viernes y hoy estaría la respuesta y no la hubo. La respuesta fue, manejarnos con la policía, quienes no creemos nos den una respuesta. No se pueden cortar las becas por situación de pandemia, algo que el mismo Gobernador firmó y hoy lo está violando. Permaneceremos acá, hasta que nos den una respuesta. “, añade Ricardo Luna.

