En una entrevista a los medios, el Presidente se refirió al discurso que realizó en la Cumbre de las Américas

Tras su discurso en el Plenario de Apertura de la Cumbre de las Américas este jueves, el Presidente Alberto Fernández brindó una entrevista a los medios que acompañaron la gira gubernamental y calmó las aguas tras el acalorado discurso contra Estados Unidos por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Fernández se refirió también a la salida de Kulfas y su declaración este viernes como testigo en la causa que investiga un posible direccionamiento de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, el FMI, la inflación y Cristina Kirchner.

De esta manera, el Presidente prefirió no “evaluar” su discurso ante el mundo, pero contó que tuvo un “intercambio de palabras buenas” con el Presidente Biden.“A pesar de las limitaciones por las ausencias que hubo fue una buena cumbre”, resaltó.

Respecto al impacto de su discurso en Estados Unidos, manifestó que no tuvo “ninguna reacción en contra” y que sólo recibió “palabras de apoyo”. En este sentido, explicó que desde Estados Unidos “sabían perfectamente” lo que iba a decir y calificó su posición como “muy honesta” ya que “no hubo ningún tipo de sobresalto”.

“No vine a poner más muros, sino construir puentes. Intercambiamos unas palabras con Biden, en una reunión social, pero de ningún modo hubo un reproche, todo lo contrario “, afirmó.

Tras ser consultado por la suba del riesgo país y la baja de los bonos argentinos, el Presidente Fernández dijo que ya trató el tema con el Guzmán y Pesce, y que ya esperaban “que por esta época esto podía pasar porque muchas empresas se desprenden de títulos para cumplir con obligaciones”.

“Creo que la cosa se va a ir ordenando paulatinamente y obviamente seguiremos de cerca el tema para monitorearlo y para intervenir si es necesario“, manifestó.

El Presidente abordó el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación de la deuda argentina, y señaló que con el pasar del tiempo irán “corrigiendo poco a poco” los objetivos y metas.

“Cualquier acción de recalibración que tengamos que hacer sobre lo que hemos programado tiene más que ver con una iniciativa del Fondo y que nosotros por supuesto compartimos“, aclaró.

Sobre la reciente interna con la vicepresidente, y tras la presentación del proyecto de renta inesperada en el Congreso, Fernández deslizó: “La vicepresidenta tiene un rol institucional, yo soy el Presidente y tengo un rol institucional, hablamos cuando hace falta que hablemos”.

Por último, respecto a la declaración del exministro de Producción y Desarrollo Matías Kulfas, en Comodoro Py, el mandatario argentino sentenció: “Matías fue un gran ministro que cometió un error. Yo no soporto que en off se hable mal de otro. Es más, reniego de los que hablan en off, debo confesar. Es mejor hablar francamente”.

