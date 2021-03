En Sáenz Peña :Docentes volvieron a manifestarse bajo el lema “no acepto”

Partieron de la Plaza San Martin en Sáenz Peña y marcharon por las calles céntricas con carteles que mostraban su postura frente a la propuesta del Gobierno Provincial

Con carteles, banderas y pasacalles los docentes de Sáenz Peña volvieron a manifestarse por las calles céntricas de la ciudad. Se trata de la marcha del “NO ACEPTO”, como la denominaron para manifestar su malestar y desacuerdo a la propuesta salarial ofrecida por el Gobierno Provincial.

Diego Báez y Mario Ferreyra, docentes que se manifestaron en la tarde del jueves por las calles de la ciudad señalaron que la convocatoria se debía a la “Marcha del No Acepto”. “Es la voz de los docentes, aquí están los docentes, el Gobierno esta vez tiene problemas con la docencia, no con los gremialistas”, señalaron

Recordó Báez que los sindicatos piden la actualización del salario al valor del punto, mantener la cláusula gatillo y las buenas condiciones de trabajo y señaló además que “lo que piden las bases se va llevar este viernes a la Mesa de Política salarial y de Trabajo y al vista está lo que quiere la docencia”.

Al igual que el resto de los docentes, Báez consideró insuficiente la propuesta del Gobierno y señalando que “en los últimos cuatro años el docente ha perdido casi un 80% de poder adquisitivo, la que pagar la deuda, es simple y los docentes van a estar en las escuelas, no queremos estar en las plazas, nos duele esta situación, porque sabemos que los alumnos quieren comenzar las clases, pero esta situación es culpa del Gobierno de turno”.

Mario Ferreyra, que como docente también participaba de la marcha del “No Acepto” dijo que estaba presente en la manifestación porque “no aceptamos esta miseria, estas migajas que el Gobernador quiere y pretende imponer, ni siquiera es para considerarlo. Es una nueva bofetada hacia la docencia que viene reclamando hace tiempo y ahora lo hace en forma más contundente, saliendo a la calle, cortando ruta, manifestándose en las plazas, en los distintos lugares que puede”.

Dijeron que la lucha y propuesta se va a mantener y van a seguir en tanto y en cuanto “el Gobierno no quiera escuchar los verdaderos requerimientos del sector que son simples, no a los montos en negro y ninguna remuneración que no sean bonificable y que no sea incorporado al valor del punto”.

Ferreyra dio que “de ninguna manera podemos aceptar lo que hoy es un supuesto beneficio de la bonificación que no impacta en el salario de los jubilados, ni en el sueldo anual complementario, ni en toda las otras bonificaciones que nosotros tenemos para el sector”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir