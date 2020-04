En Sáenz Peña continúan las acciones de prevención de Dengue

El Municipio junto a Región Sanitaria VII continúan trabajando en la prevención del Dengue en la ciudad. En ese marco se realizan diferentes acciones en distintos puntos de la ciudad, como ser control de foco, descacharrado y fumigación en los lugares donde se detectaron casos positivos.

Con la intervención de distintas áreas del Municipio como: Salud Ciudadana y Servicios Públicos, y agentes de Región Sanitaria, en la jornada del lunes se realizó relevamiento febril, descacharrado y fumigaciones desde calle 1 y 00 del barrio Reserva Este hasta calle 6 y 11

Además, la semana pasada se realizó visita domiciliaria con los concientizadores en el barrio San Martín, con tratamiento focal de las manzanas donde se detectó un caso, realizándose descacharrado y fumigaciones.

Idéntica tarea se llevó a cabo en el barrio Reserva Este y en calle 7 y 14 del centro, donde se debe remarcar existen casos positivos.

Se debe tener en cuenta que las tareas se intensifican en los sectores donde se detectaron focos de proliferación o casos concretos con el objeto de a asistir y aislar a los afectados a través de la asistencia médica sanitaria correspondiente de estos, fumigaciones para eliminar los focos y la posterior información de medidas a adoptar por los vecinos para evitar la reproducción del mosquito vector.

