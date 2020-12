En pleno casco céntrico de Sáenz Peña, dos delincuentes propinaban cintazos a las personas que no querían pagarles “peaje”

En la tarde de este miércoles y en pleno casco céntrico de Sáenz Peña, dos delincuentes propinaban cintazos a las personas que no quería pagarles “peaje”, exigiéndoles dinero para pasar por el lugar.

La Policía intervino y fueron presos.El procedimiento fue realizado por personal del grupo COM, al circular por zona céntrica de nuestra ciudad, cuando fueron alertados que en calle 16 esquina 17 estaban dos delincuentes y uno de ellos tenía un cinto con hebilla de plomo de grandes dimensiones en sus manos, exigiéndole dinero a las personas que pasaban por el lugar y al que no pagaba le propinaban cintazos por no pagar el “peaje”. Al llegar al lugar los uniformados constataron que los sujetos estaban alterando la paz social y el orden público, procediéndose a la demora de un menor de 15 años y de alias “Chanchín”, de 17, ambos domiciliados en el Barrio Ginés Benítez. En el lugar se secuestró 1 cinto de cuero color marrón, con una hebilla de plomo de aproximadamente diez centímetros de longitud. Se dio intervención a Comisaría Primera a los fines legales.

