En operativo nocturno, detuvieron a 38 personas

En controles e identificación de personas hombres y mujeres fueron conducidos a las comisarías por no justificar su circulación en la vía pública.

Anoche, los agentes de las Comisarías de Zona Norte, y unidades dependientes del Departamento 911 llevaron a cabo operativos de prevención e identificación. Demoraron a 38 personas por infringir el aislamiento social.

A las 22 horas, los efectivos de las Comisarías Primera, Segunda, Tercera, Octava, Duodécima, con la colaboración del Comando de Operaciones Motorizadas, llevaron a cabo un operativo de prevención teniendo en cuenta las medidas adoptadas en decreto de necesidad y urgencia por el presidente de la nación, y conforme decreto provincial N° 432 y su modificatoria 433/20 “emergencia sanitaria”.

Los agentes desplegaron distintos puntos fijos de control motovehicular e identificación de persona, y obtuvieron los siguientes resultados:

En la jurisdicción de la Comisaría Primera detuvieron a cuatro hombres mayores de edad.

Comisaría Segunda, dos mujeres y seis hombres detenidos en distintos barrios.

Comisaría Tercera, cuatro hombres mayores de edad.

Comisaría Octava, detuvieron en Villa Prosperidad a once masculinos mayores de edad.

Comisaría Duodécima, diez hombres y una mujer.

En total 38 personas, todos mayores de edad, de las cuales tres son mujeres, y 35 son hombres. Fueron notificados por Infracción al Artículo 205° del Código Penal Argentino.

