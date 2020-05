En las provincias donde no hay circulación de coronavirus podrían retomar las clases presenciales

El ministro de Educación Nicolás Trotta adelantó que las provincias donde no hay circulación de coronavirus podrían retomar las clases presenciales “con antelación”. La primera región en aplicar la medida sería Jujuy.

Así también lo anunció el ministro de Salud jujeño, Gustavo Bouhid, quien afirmó en diálogo con TN: “Seguramente sea el próximo paso que daremos”, haciendo referencia a la apertura de las escuelas rurales, donde hay pocos alumnos.

