En la provincia del Chaco se supera los 800 casos de coronavirus

Este jueves, se pudo saber que los casos positivos de coronavirus en la provincia ya son 819, es decir, 31 infectados más que ayer. Hasta anoche, las víctimas fatales era 47.

Asimismo, los recuperados son 358, los casos activos 410 y quienes recibieron el alta médica definitiva son 328 personas.

Los días de duplicación de casos subió a 32.47.

Actualmente, unas 45 personas con diagnóstico positivo de Covid-19 se encuentran internadas, de las cuales 10 están en estado grave.

Las localidades más afectadas son Resistencia (663 casos),Barranqueras (68), Fontana (36), Puerto Vilelas (15), Puerto Bermejo (7), Isla del Cerrito (5) y Vila Ángela (4).

