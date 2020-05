En el NIDO del Barrio Milenium cumplieron con el servicio de comedor y merendero destinado a vecinos

El miércoles 20 de mayo en la Institución Nido del Bario Milenium de Sáenz Peña se contó con la visita y colaboración del personal del Subsecretaria de Gobierno de la Municipalidad de Sáenz Peña.

En la oportunidad se entregó a vecinos la vianda de comida, la cual forma parte del servicio de comedor y merendero que fué reestablecido hace 2 semanas en la institución.

