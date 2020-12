En el año incautaron casi 600 kilogramos de drogas valuada en mas de 250 millones de pesos

Es el informe detallado y brindado por la Dirección de Consumos Problemáticos. Se basa en los 1625 procedimientos realizados desde el primer día del 2020 a la fecha.

Un gran año para los agentes antinarcóticos en su lucha para evitar el narcomenudeo, mediante los operativos de disuasión y saturación. Desarticularon 192 bunkers en los que se dedicaban a la venta de sustancias prohibidas como marihuana y cocaína.

536,441 kilogramos de cannabis y 11,168 de cocaína, distribuidos entre bochitas y panes fueron incautados en los operativos y como resultado se detuvo a 1261 personas, entre mujeres y hombres.

Además secuestraron 57 balanzas, 34 vehículos, 112 motocicletas, 41 armas blancas, 31 armas de fuego, 165 celulares, 6.695.608 de pesos y 2360 dólares.

No solo drogas

No solo en el control del ingreso y la venta de drogas realizaron los agentes, también llegaron a incautar 2912 brezas de cigarrillos que no contaban con el aval aduanero para ser comercializados en la provincia.

