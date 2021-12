En el 2021 dos ciudades chaqueñas encabezaron a nivel pais como las mas calurosas

Como cada diciembre, antes de que el nuevo año comience, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hace un repaso de las condiciones que predominaron en Argentina los meses anteriores y analiza algunos datos preliminares.

En cuanto a las temperaturas, este año no se ubica como uno de los más cálidos, pero no es motivo de festejo, ya que no estuvo muy lejos. Es muy posible que finalice en el 5° o 6° puesto de los años más calurosos (+0.5°C) en Argentina desde 1961 y mantiene la tendencia, por 11° año consecutivo, de anomalías positivas de temperatura.

Si se analiza con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0,5 y 2°C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales.

Hasta el momento, las localidades que tuvieron las temperaturas máximas más altas del año son:

Rivadavia (Salta): 44.5°C

Cipolletti (Río Negro): 43.8°C

Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco): 42.3°C

Río Colorado (Río Negro): 42.2°C

Las Lomitas (Formosa): 42°C

Resistencia (Chaco): 42°C

Chilecito (La Rioja): 42°C

La Rioja: 42°C

San Antonio Oeste (Río Negro): 41,6°C

Mientras que las localidades que registraron las temperaturas mínimas más bajas del año fueron las siguientes:

Maquinchao (Río Negro): -15.3 °C

Paso de Indios (Chubut): -13.4 °C

La Quiaca (Jujuy): -12.9 °C

Calafate (Sanya Cruz):-12.6 °C

Uspallata (Mendoza):-11.7 °C

Malargüe (Mendoza):-11.7 °C

Perito Moreno (Santa Cruz): -11.5 °C

Río Gallegos (Santa Cruz):-11.4 °C

Valle de Conlara (San Luis): -11 °C

