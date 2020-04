En Chaco hay 15 pacientes internados por Coronavirus 3 en grave estado

El Ministerio de Salud informó que los casos confirmados de coronavirus llegaron a 312, mientras que los diagnósticos positivos de dengue suman 1.608.

Este miércoles, la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, la Dra. María Elisa Flores, informó en conferencia de prensa un total de 312 casos confirmados de coronavirus (Covid-19) en el Chaco, con solo 2 nuevos diagnósticos positivos en las últimas 24 horas. Cabe destacar que es la primera vez desde el pasado 12 de abril en que se confirman menos de tres casos positivos.

Mientras el número de víctimas fatales ascendió a 14 tras el fallecimiento de una mujer de 61 años, las altas médicas ascendieron a 105. Además, la Dra. Flores indicó que 2.222 casos sospechosos fueron descartados luego de que el testeo haya dado negativo. Por el momento, solo 3 de los 193 casos activos se encuentra en grave estado de salud.

Por otro lado, la titular de Epidemiología informó que en las últimas 24 horas se sumaron 105 casos positivos de dengue en la provincia, lo cual arroja un total de 1.608 pacientes diagnosticados con la enfermedad.

