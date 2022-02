En Brasil, el gobernador acordó intercambio de experiencias y capacitación a emprendedores con la Universidad de Caxias Do Sul

El gobernador visitó el municipio ubicado en Río Grande Do Sul, con el objetivo de ampliar y promover nuevas alianzas comerciales y académicas; y para fortalecer lazos socioculturales. Además, en la casa de altos estudios expuso sobre la integración Argentino-Brasilera y visitó la firma Marcopolo.

El gobernador Jorge Capitanich realizó este viernes una visita protocolar a la Universidad de Caxias do Sul (UCS), ubicada en el municipio homónimo del estado brasilero de Río Grande Do Sul, en donde rubricó con el rector de la casa de altos estudios, Evaldo Kuaiava, un convenio marco de cooperación para el intercambio de experiencias y la capacitación de emprendedores de ambos países, así como la promoción del desarrollo de la industria metal mecánica e innovación productiva.

La visita tuvo como objetivo estrechar los lazos socioculturales existentes; y expandir y promover nuevos acuerdos comerciales y académicos entre instituciones de ambas regiones. Capitanich fue invitado por esa Alta Casa de Estudios para exponer sobre una agenda de integración entre Argentina y Brasil: estrategias para el desenvolvimiento territorial. Además, visitó una planta de la firma multinacional Marcopolo que fabrica carrocerías de colectivos.

El gobernador, acompañado por el ministro de Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lifton; y con la presencia del coordinador de la visita, el director del Centro de Investigación para la Paz de la Universidad Tecnológica Nacional / Campus Resistencia, Miguel Armando Garrido; fue recibido por el rector Kuaiava.

Luego de la reunión y firma de convenio, los funcionarios participaron de una charla en la UCS acerca de “la necesidad de integración de un bloque comercial entre Argentina y Brasil y otros países de Latinoamérica, como los poseedores de recursos naturales como el agua, el litio, el cobre, etcétera”, explicó el mandatario.

Capitanich agradeció el recibimiento del rector de UCS, ratificando la firma del convenio de cooperación, y detalló que visitaron, entre otros emprendimientos, la empresa Marco Polo, “que produce carrocerías con 14.000 operarios, y 13.000 unidades por año con representación en distintas partes del mundo”.

El titular del Ejecutivo chaqueño destacó que la sede de la fábrica de ómnibus que visitaron, “produce hasta 40 unidades por día, disponiendo de 5.000 empleados. La misma tiene la capacidad de trabajar en 32 unidades en simultáneo y la idea es acordar/trabajar un eventual desembarco en la provincia”.

Sobre el convenio

A partir del acuerdo rubricado, la UCS y la Provincia del Chaco se comprometen a establecer, mediante convenios específicos, las modalidades concretas de intercambio de experiencias dentro de aquellas áreas en las que ambas partes tengan interés manifiesto. Asimismo, se comprometen a propiciar el desarrollo de proyectos de interés común en régimen de colaboración.

La cooperación entre ambas partes podrá incluir: intercambio de experiencias y capacitación de emprendedores de ambos países e intercambio para la vinculación y desarrollo de experiencias que incluyan agendas vinculadas al ambiente, industria, emprendedurismo, tecnología y desarrollo local.

También podrá incluir la construcción y promoción de una agenda ambiental que permita la integración e intercambio de experiencia en materia legislativa y de planificación para el desarrollo territorial sostenible; el Intercambio de experiencias en ordenamiento territorial para el desarrollo urbano con los 34 municipios asociados del estado de Rio Grande do Sul y los 69 municipios del Chaco.

Otra de las posibilidades es la promoción del desarrollo de la industria metal mecánica e innovación productiva o cualquier otro tipo de actividades de cooperación acordadas entre ambas partes, en cualquiera de los campos detallados.

La cooperación se desarrollará dentro de aquellas áreas que sean de interés común para ambas partes y aquellas en las cuales se desarrolle la cooperación incluirán programas y actividades diversas que se definirán específicamente en los Convenios Específicos correspondientes.

Para velar por el cumplimiento del convenio, coordinar y revisar las actividades que se llevan a cabo en el marco del mismo, se creará una comisión mixta entre ambas entidades que estará formada por dos miembros representativos de cada una de ellas. En el caso del Chaco, el miembro representativo será el Ministerio de Producción, Industria y Empleo de la Provincia.

Cierre con una visita a una planta de producción de grafeno

“En la última parte de nuestra visita a Caxias do Sul, visitamos la planta de producción de grafeno UCS Graphene TecnoUcs donde fuimos recibidos por el profesor, doctor Diego Piazza quien nos explicó este desarrollo basado en nanotecnología”, señaló el gobernador.

La planta moderna produce con un liderazgo mundial con múltiples aplicaciones en energía, autopartes, industrias diversas que impactan decididamente en la productividad económica. “Pretendemos estrechar estos vínculos para instalar una planta en Chaco con el objeto de ponernos en sintonía con la vanguardia mundial de productos que incorporen esta tecnología”, agregó Capitanich.

Sobre el cierre, el gobernador agradeció a los anfitriones. “Agradecemos especialmente todas las atenciones recibidas del equipo de la Universidad habiendo logrado tres objetivos: fortalecer la cooperación con la Universidad y la región; la identificación de oportunidades para el desarrollo de emprendimientos con la firma Marco Polo; y el avance en la producción de grafeno lo cual es un salto cualitativo extraordinario”, finalizó Capitanich.

