Por primera vez en Argentina, se realizarán testeos rápidos de coronavirus en medio del debate sobre la cantidad de pruebas que se realizan para detectar las infecciones de la enfermedad.

El Gobierno busca empezar antes de fin de mes con esta modalidad, que servirá para analizar la circulación del virus y detectar casos asintomáticos.

El ministro de Salud Gines Gonzales García explicó en una exposición ante Diputados que se trata de un análisis complementario a la técnica PCR que se usa actualmente. Esta última técnica es considerada “lenta” y se usa para detectar la existencia del virus desde el primer día que está en el cuerpo.

Mientras que la “rápida” sirve para la investigación de la circulación epidemiológica del virus. El funcionario aclaró que permite detectar el virus recién siete u ocho días después de su ingreso al organismo, cuando ya desarrolló anticuerpos.

