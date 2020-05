En Argentina la pandemia del coronavirus aún no logró ser controlada

La curva de infectados de Covid-19 continúa en ascenso, alcanzando este viernes los 9.931 casos positivos según el Ministerio de Salud de la Nación, lo que confirma la extensión de la cuarentena que será anunciada el sábado, ya que la pandemia aún no logró ser controlada.

Si bien la cifra de casos positivos sigue en un aumento sostenido, el número no sorprende a las autoridades de Gobierno, que esperan que la curva de contagios crezca hasta el 15 de junio, donde tras una meseta, la cantidad de casos de Covid-19 podría comenzar a disminuir gradualmente.

