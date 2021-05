Empresa La Termal “Nuevamente denuncia publica, 1000 pesos para llevar bultos de una artesana qom, ¿una estafa?”

Nuevamente la EMPRESA DE TRANSPORTE LA TERMAL es denunciada por pasajeros que le quisieron cobrar montos exagerados para llevar bultos de una pasajera, esto se suma a tantas denuncias que le realizan a esta empresa que tiene un amplio e importante recorrido dentro de las rutas nacionales y provinciales del Chaco.-

Durante la pandemia esta empresa fue denunciada por no respetar l protocolo covid, también por viajar en forma amontonada, por dejar pasajeros que ya tenían sus pasajes adquiridos, en otro oportunidad los pasajeros estuvieron abandonados a la deriva cuando se rompió una de las unidades, los pasajeros de nuestra región piden a los organismos que intervengan.

Ahora el ABOGADO COYA DANIEL SEGOVIA Presidente del CNPI realizaría las denuncias correspondientes ante los organismos de control y a los que autorizan a estas unidades.-

MARCELA CASTRO publica en el grupo Castelli, Opina y Reclama de Juan José Castelli, el posteo dice “El día 11 de mayo de 2021 mi madre es artesana, ella viajaba hacia Resistencia a vender sus canastos, ella esperaba el cole de LA TERMAL que salía 12,30 horas , bueno llego el cole, los pasajeros subían y los que tenían su bolsos guardaban, mientras yo y mi madre esperamos que nos toque el turno de guardar sus cosas, el de mi tía lo guardaron sin problemas ella sube en el cole; pasa algo con el chofer de la termal, las bolsas de mi mama no la alzaron, no quería o se hacia este chofer, mi madre se acerca y le pregunta el chofer, porque no guarda sus cosas , el chofer le respondió TE COBRO MIL PESOS todas tus cosas, mi madre tenía solamente 300 pesos para su agua caliente y para u pan cuando llegaba a Resistencia”.-

CNPI INICIA DEMANDA POR IMPEDIMENTO LABORAL, DISCRIMINACIÓN Y ESTAFA

Luego de ver el posteo el CNPI Concejo Nacional de Políticas Indígenas encabezado por su presidente DR DANIEL SEGOVIA iniciaría en las próxima horas una demanda a la cuestionada empresa por IMPEDIMENTO LABORAL, DISCRIMINACIÓN Y ESTAFA, tomando como prueba este posteo, comentarios y reclamos anteriores.-

La demanda se realizaría en los estrados judiciales, ministerios de trabajo y transporte de la nación argentina, como así también en los organismos estatales de la provincia del Chaco.-

NO ES EL UNICO CASO, YA HABRIA OCURRIDO ANTES

De los cometarios tomamos dos más , donde pasajeros detallan que esta empresa tiene por costumbre cobrarle montos importantes por los bultos a los pasajeros, pero vemos que en varios casos los damnificados son personas pertenecientes a los pueblos originarios.-

Adriana Aguirre

Con el boleto sin cobrarte nada podes guardar en la bodega un bulto….. yo viajaba el fin de semana y a una señora que llevaba Artesanía el chófer le quería cobrar 300 pesos hasta tres isletas, la señora lo dijo delante de todos los pasajeros y reclamamos. Entonces no le cobro nada

Jessica Rocio

Mi mamá también le cobraron esa cantidad cuando viajo… no le quedo de otra que pagar igual

