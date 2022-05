Empleo Formal Privado: Chaco entre las tres provincias Argentinas que lideran el crecimiento

Según el Panorama productivo del Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI), 20 de las 24 provincias argentinas crecieron en materia de empleo formal privado entre febrero de 2022 y el mismo mes de 2020. Se destacan Formosa, con un incremento del 9,6%, Chaco con 8,2% y Catamarca, con 7,9%. Los datos surgen a partir del Panorama productivo del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), disponible en https://bit.ly/PanoramaProductivo.

La provincia del Chaco se posicionó nuevamente en el ránking de distritos que registraron el mayor aumento del empleo formal privado en el país, superando los niveles pre pandemia. Los datos surgen del informe Panorama Productivo, del Centro de Estudios para la Producción perteneciente al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación (CEP XXI).

El documento, que se encuentra disponible para su consulta en https://bit.ly/PanoramaProductivo, determina que entre febrero de 2022 y el mismo mes de 2020, la provincia del Chaco acumuló un total de 8,2% de crecimiento en el empleo formal privado. Estos datos, la ubican entre las jurisdicciones con mayor crecimiento, junto con Formosa, con un incremento del 9,6%, y Catamarca, con 7,9%.

“Observamos un gran desempeño de las provincias del Norte Grande, ya que las tres provincias que tuvieron una mayor evolución porcentual fueron Formosa, Chaco y Catamarca. También hay un muy buen desempeño de Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Tucumán. Eso respalda en gran medida lo que veníamos planteando en el marco de políticas diferenciales para el Norte Grande”, señaló el ministro de Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lifton.

Además, 20 de las 24 provincias argentinas superaron los niveles de empleo formal privado en comparación con los niveles pre pandemia. En este sentido, se destacan los sectores de industria, e información y comunicación, principalmente con la producción de software. “La mayoría creció en construcción y comercio, pero cayó en hoteles y restaurantes”, informó Daniel Schteingart, coordinador del Plan Argentina Productiva 2030 y director del CEP XXI.

“En los dos primeros casos, incidieron favorablemente la agroindustria y la construcción; en tanto que en el tercero el fuerte dinamismo de la minería (que además tracciona sobre otros sectores como por ejemplo la construcción) y también de la industria manufacturera”, detalló Schteingart.

Puntualmente en Chaco, según datos comparativos entre febrero de 2020 y febrero de 2022, se destaca el incremento en los puestos de trabajo asalariados registrados en los sectores de la construcción, con un aumento del 67,8%, de la información y comunicación, con 11,9%, el sector agropecuario con 11,5%, industria con 7,6%, y comercio con 3,3%.

“Esto también avala el proceso de crecimiento hacia las economías regionales. En cuanto al empleo en el sector agropecuario, la provincia del Chaco es la que tuvo el mayor crecimiento del empleo privado formal en los últimos dos años, liderando el índice de evolución a nivel nacional”, amplió Lifton, y lo atribuyó a “una apuesta muy fuerte al apoyo al sector agropecuario que hemos puesto en marcha en la provincia, junto a condiciones internacionales favorables, y vinculado especialmente a los convenios de corresponsabilidad gremial, una herramienta que permite la formalización de trabajadores rurales de manera más sencilla y con menores costos”.

El informe estipula que en el semestre comprendido entre agosto de 2021 y febrero de 2022, 119.000 personas pasaron a ser asalariadas registradas en el sector privado, lo que equivale a una variación del 2%, y a un promedio de casi 20.000 nuevos empleos privados registrados mensuales. “Desde 2011 que el empleo formal no se recuperaba a este ritmo”, detalla.

“Este crecimiento nos llena de orgullo por lo que representa para miles de familias chaqueñas. Las políticas de gobierno son un catalizador para lograr un encuentro entre el sector productivo, empresarios y trabajadores, porque entendemos que aunando esfuerzos y trabajando juntos se consiguen los objetivos”, expresó el subsecretario de Empleo, Lucas Cepeda.

El Panorama Productivo del CEP XXI desarrolla un análisis integral de la coyuntura económica tomando como base el relevamiento de datos públicos y privados. También se monitorea la dinámica del entramado productivo a través de cinco ejes de la economía real: sectores productivos, consumo, precios, empleo e ingresos, y comercio exterior.

Crecimiento industrial

En este punto, el documento informa una suba del índice adelantado de producción industrial del 6,3% interanual y del 23% mensual tomando como referencia abril. El indicador, toma como referencia el consumo de energía en las fábricas. “Estimamos que fue el mejor abril en producción industrial desde 2015; mientras que los indicadores de consumo muestran recuperación. Según nuestro monitor en tiempo real de Ahora12, en lo que va de 2022 el consumo en precios constantes viene por encima de los dos años previos”, remarcó Schteingart.

En total hay más de 66.000 puestos industriales formales en comparación con febrero de 2020. Alimentos, caucho y plástico, automotriz, metalmecánica, químicos y textiles son los sectores entre los de mayor creación absoluta.

Respecto al sector agropecuario, Schteingart manifestó que “hay enorme heterogeneidad”. “El empleo formal ligado a grandes cultivos como soja y trigo y a la ganadería creció. Pero se retrajo fuerte en cultivos como tabaco, vid, manzanas y peras y yerba”, amplió.

Finalmente, el informe señala que en el sector del turismo hubo una importante recuperación, “aunque con dos historias muy distintas según se trate de turismo de residentes (en niveles récord) y de extranjeros (todavía muy abajo)”.

Crear más y mejor empleo privado, un objetivo de las políticas públicas del Gobierno provincial

El Gobierno provincial impulsa una serie de políticas públicas con el objetivo de generar mecanismos de inserción laboral en el sector privado, fortalecer las condiciones de empleabilidad, fomentar el acceso al empleo formal privado con igualdad de oportunidades y fomentar el desarrollo de competencias y habilidades laborales.

Se trata de programas de incentivo a la contratación de personal en los cuales el gobierno otorga a los empleadores un aporte no reintegrable por cada persona contratada durante 24 meses, beneficiando tanto a las empresas que busquen incorporar mano de obra como a personas sin acceso al mercado laboral.

Los aportes mensuales para las empresas van desde los $25.000, en el caso del programa Empleo Experiencia destinado a mayores de 30 años, $30.000 para el programa Empleo Juvenil para personas de 18 a 29 años, $35.000 en el programa Empleo Accesible destinado a personas con discapacidad, y $45.000 en el caso del programa Empleo Diversidad destinado a personas de identidades no binarias. Además, se otorga un aporte adicional de $10.000 para la incorporación de mujeres. Estos aportes tienen una duración de 24 meses, y se suman los subsidios a las contribuciones patronales por 36 meses.

En el caso de los Call centers, la provincia cuenta con un régimen de promoción que incluye bonificaciones salariales de hasta el 35% del salario de cada nueva persona empleada, sin distinción de edad, y exenciones tributarias por 12 años sobre los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos. La iniciativa tiene como objetivo incentivar la radicación de más empresas de este sector, generando más puestos de trabajo y ampliando las inversiones en la provincia en el marco de la Ley 1669-F.

En cuanto a la Economía del Conocimiento, el Gobierno provincial ofrece bonificaciones salariales de hasta $32.000 sin distinción de edad durante 36 meses. El sector incluye actividades como desarrollo de software, servicios informáticos, servicios audiovisuales, biotecnología, industria satelital, actividades de ingeniería, ciencias médicas y naturales, entre otras.

Además, los Convenios de corresponsabilidad gremial se presentan como una oportunidad para las y los productores chaqueños, ya que permiten abonar de manera diferida el pago de aportes y contribuciones destinados al sistema de seguridad social realizando el pago una vez que vende su producción y no de manera mensual. De esta manera, cada persona continúa recibiendo cobertura del sistema.

Otros programas nacionales y provinciales ofrecen el aporte de hasta $25.000 mensuales por cada persona contratada durante 12 meses, y con el 95% de las contribuciones patronales bonificadas por 12 meses.

La provincia también cuenta con el Fondo de Desarrollo Industrial, que promueve la inversión en proyectos estratégicos radicados y a radicarse en Chaco. Está destinado a actividades industriales y agroindustriales, servicios a la industria e industria del software. Se entregan hasta $60.000.000 para el desarrollo de actividades de este sector y se financia hasta el 70% del total de la inversión.

A través del programa Chaco Reactiva, se financian proyectos de inversión que apunten a la generación de empleo, introducción de innovaciones, fortalecimiento de cadenas de valor estratégicas, impacto en exportaciones, sustitución de importaciones y desarrollo de proveedores locales. La iniciativa, está destinada a proyectos de inversión mayores a $70.000.000 y se financia hasta 84 meses con un periodo de gracia de hasta 18 meses, una tasa del 24%, sistema de amortización Francés y Garantía hipotecaria.

Otra de las apuestas fuertes del Gobierno provincial es el programa Fortalecer Mipyme, destinado al inicio o fortalecimiento de emprendimientos que requieran activos fijos y/o capital de trabajo. El subprograma Inicio, destinado a emprendimientos con menos de seis meses aporta hasta $300.000, mientras que el subprograma de Fortalecimiento, destinado a emprendimientos con más de seis meses aporta hasta $750.000.

En el siguiente nivel, el programa Consolidar Mipyme ofrece financiamiento de hasta $2.000.000 para emprendimientos y micro, pequeñas y medianas empresas comerciales, industriales o de servicios con más de un año de actividad económica verificable.

En cuanto al sector hotelero, se encuentra disponible el programa Recuperar Hoteles, que permite acceder a financiamiento de hasta $10.000.000.

A esto se suman las bonificaciones de tarifa energética para industrias, encuadradas en la tarifa “2B23” de Secheep, con un consumo de hasta 50 Kw y que permite una reducción de entre 30% y 50% del costo tarifario. También se encuadran las bonificaciones en tarifa de agua, y el reintegro de hasta el 30% de las inversiones efectuadas en activos fijos, obras civiles y capital de trabajo relativos a la actividad, con un tope de reintegro de $15.000.000.

