Empleados precarizados de la Dirección de Bosques preocupados por la creación de 70 cargos jerárquicos

Los empleados se mostraron sorprendidos, avasallados e incluso casi desmoralizados por este nuevo anuncio, cuando ellos aún esperan sus pases a planta.

El comunicado que lleva la firma de la totalidad de los empleados precarizados de la dirección d e Bosques señala: “En la semana nos encontramos con la noticia de que la Secretaria de Desarrollo territorial y Ambiente, Licenciada Marta Soneira, firmó la Resolución 452 en la que establece las Funciones y Responsabilidades primarias de su Secretaría, asignando funciones y responsabilidades a las Subsecretarias y Direcciones que conformarán la estructura de la misma, implicando la creación de 70 cargos jerárquicos.

Como trabajadores de la Dirección que prestamos servicio ya hace 10 años, y que sabemos muy bien cuáles son nuestras funciones, hoy nos encontramos sorprendidos, avasallados, apesadumbrados e incluso casi desmoralizados. Se pregunta “como es que pueden crearse tantos cargos cuando para nosotros ni siquiera hay posibilidades de pasar a planta. Como es que se puede asignar funciones y responsabilidades que cotidianamente las hacemos, que pasara con nosotros entonces?…acaso esta Resolución significa la disgregación de la Dirección de Bosques?…si así lo fuera nos tendrían en cuenta o nuevamente seremos catalogados como insumos?”

Toda esta incertidumbre e informalidad que infringe varias reglamentaciones como la última Ley de Ministerios, aprobada a través del decreto 303/20, en el que aparentemente teníamos garantías de nuestra fuente de trabajo, y en el marco de aislamiento preventivo, en el que la Dirección de Bosques trabaja con atención al público con personal reducido, PERSONAL NO DE PLANTA, PRESTADORES DE SERVICIO, PRECARIZADOS. Entonces nos preguntamos: “¿No es una lisa y llana falta de respeto, sobre todo cuando hablamos de que en la provincia no hay y no hubo fondos para darnos un aumento en la última contratación?”

Análisis de la RESOLUCION 452 y sus implicancias

Al realizar el análisis de la resolución 452/20 dictada por la secretaria de ordenamiento y ambiente de la provincia, empleados de la Dirección de Bosques del Ministerio de Producción Industria y Empleo, se manifestaron en un rotundo rechazo alertando que se trata de una iniciativa ilegal, y que es otro intento de invadir de manera arbitraria competencias de la cartera productiva del gobierno, que provoca un desgaste social y derroche de recursos públicos innecesarios en un escenario de crisis que nos afecta a todos.

Inseguridad institucional de trabajadores y productores.

“Es una situación alarmante enterarse por medios no oficiales de la sanción de este tipo de instrumentos que superponen competencias que se cumplen en la actualidad por la dirección de bosques del ministerio de producción”,señalan los trabajdores

También preocupa cómo a través de esta resolución se disolvió la dirección de fauna y la dirección de suelos, que son instituciones históricas del gobierno provincial, dando a entender la posibilidad o la imagen institucional que mañana un trabajador se puede despertar con la noticia que la dependencia donde presta sus servicios puede no existir más.

Precarización laboral.

Recordaron que “la Dirección de Bosques, como todos saben, es un organismo con un gran despliegue territorial. Se dispone de 6 departamentos administrativos, 30 delegaciones en el interior provincial. Existen alrededor de 200 trabajadores, en donde, 140 son personal contratados. La mayoría de sus áreas de gestión están cubierto por personal que no es de planta, asumiendo las responsabilidades y compromisos como si lo fuera. Esta situación llevó a que existen contratados de 10 años de antigüedad en esta condición”

El reclamo de pase a planta y la resolución de la secretaría de ambiente

Cabe señalar además que “el reclamo de pase a planta, comenzó con manifestaciones visibles a la sociedad en general, en el año 2019, y persiste durante la nueva gestión de gobierno, con quien se iniciaron las gestiones con las nuevas autoridades del Ministerio de Producción Industria y Empleo, y se agradeció desde el primer momento la atención.

La presencia del Covid19, y su impacto en la administración condicionó la continuidad del reclamo y la gestión pero que se están buscando los canales para reanudarlos.

Se comprende la situación económica que provocó esta pandemia, que afectó no solo a los trabajadores, sino también al sector privado y obviamente al propio estado provincial. Por eso no comprendemos el sentido de esta resolución que crea una serie de subsecretarias, direcciones y departamentos innecesarios.

Consideramos que se revea esta resolución de la secretaria de ambiente que impone una estructura de gobierno que atenta contra el trabajo de los empleados de la Dirección de Bosques, y se instruyan a las autoridades que correspondan a que se realice un trabajo coherente, que respete las instituciones, cumplan con las leyes vigentes y garanticen el derecho de los trabajadores.

El COVID19, provocó una situación de incertidumbre a todos y una mayor solidaridad y comprensión a la crisis económica que afecta a los trabajadores, a las empresas, a la producción, la industria y al propio estado.

Se comprende la situación económica que atraviesa el estado en este marco de crisis. Pero este tipo de acciones nos hace dudar si realmente es así, o solo son motivos para no formalizar al personal que registra en algunos casos con 10 años de precarización laboral.

Por ultimo dijeron que “con el acompañamiento de UPCN se declaran en ALERTA PERMANENTE, y si éste tipo de atropellos persisten no dudaremos en tomar las medidas legales correspondientes a los fines de garantizar nuestra estabilidad laboral”.

