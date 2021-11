Empleada Habría robado una herencia y los gasto para refaccionar su casa

Una mujer informo que hace un tiempo noto el faltante de dólares. Ayer por la mañana agentes de Investigaciones, allanaron los domicilios de dos personas que eran de confianza para la denunciante.

En una de las fincas incautaron un arma de fuego y cartuchos. En la otra vivienda, tanto el Ayudante de Fiscal como los efectivos, notaron que en la casa se habría invertido una fuerte suma de dinero en refacciones y comodidades para los habitantes.

Días atrás, una femenina de 35 años, con domicilio en las Torres Sarmiento, denuncio en la División Delitos Contra la Propiedad, por la sustracción de 33 mil dólares que eran parte de una herencia recibida.

En la declaración, menciono que sospechaba de dos empleadas que tenia ya que ambas tenían acceso a toda la casa.

Mediante una orden de allanamiento, se llevaron a cabo las inspecciones de los domicilios de estas mujeres.

En la primera finca, no se halló elemento de interés alguno, pero si un arma de fuego calibre 38 y 17 cartuchos del mismo calibre, sin documentación. La dueña de casa fue notificada de las actuaciones judiciales y continuo en libertad.

Seguidamente en la otra vivienda, no se logro incautar elemento relacionado a la causa, pero si pudieron constatar que el domicilio fue refaccionado últimamente y como asimismo la compra de mobiliarios, además de una camioneta que no fue hallada. Idéntica situación legal sucedió con la propietaria de la casa de acuerdo a lo dispuesto por la Fiscalía en turno.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir