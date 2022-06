Empate de Chaco For Ever, que terminó sufriendo y con uno menos

En su estadio y junto a su gente, el albinegro igualó 1 a 1 con Independiente Rivadavia de Mendoza. Martín Garnerone, a los 39’ del primer tiempo, hizo el primer gol, y Matías Quiroga igualó a los 21 del complemento. Los chaqueños terminaron con uno menos sobre el final, por la salida por lesión de Fissore y porque habían agotado los cambios.

Por la 20° fecha de la Primera Nacional del fútbol argentino, Chaco For Ever empató 1 a 1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. En el local, Martín Germanone abrió el marcador a los 39 minutos del primer tiempo, mientras que para la visita igualó Matías Quiroga a los 21 del complemento. Con el empate, los chaqueños siguen por fuera de la zona de clasificación al Reducido, sumando 26 puntos en la ubicación 14°, mientras que los mendocinos totalizan 29 puntos.

El ‘Negro’ llegaba a este encuentro habiendo cosechado un solo punto de los últimos 12, y venía de caer como visitante por 2 a 0 ante Quilmes. Por eso el empate dejó en tierras chaqueñas gusto a poco.

Durante el primer tiempo, Independiente fue más sólido y construyó mejor sus llegadas al arco defendido por Canuto, mientras que lo de For Ever fue más de arremetida y de reacción, aunque supo aprovechar un momento sobre el final del segmento, cuando Garnerone, de frente al arco, disparó un remate que el arquero De Olivera no logró contener para quebrar el cero del marcador y pasar a ganar.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram