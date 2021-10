Eliminatorias: Argentina igualó sin goles ante Paraguay en Asunción

El conjunto de Lionel Scaloni tuvo varias claras para abrir el marcador, pero no tuvo efectividad y se trae un punto de la visita. La Selección sigue invicta en las Eliminatorias.

La Selección Argentina igualó 0-0 en su visita a Paraguay este jueves por la noche, en el marco de la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El equipo de Lionel Scaloni, que se quedó sin Lautaro Martínez a último momento por una lesión, mereció más a lo largo de toda la noche en el estadio Defensores del Chaco, pero no tuvo efectividad; aunque también pudo perderlo por un par de avances claros que pudo controlar Dibu Martínez, una de las figuras de la jornada.

De todos modos, las más claras fueron de la visita. Un buen y activo primer tiempo del bloque ofensivo le permitió a la Argentina generar varias posibilidades que no pudieron ser concretadas: lo tuvo Joaquín Correa, el reemplazante de Lautaro, en un par de ocasiones, y a Ángel Di María se lo sacaron en la línea de forma milagrosa.

Con el correr de los minutos, la Selección fue bajando la intensidad, el partido se volvió más físico, Paraguay logró equilibrar el desarrollo y hasta avisó con algunas llegadas.

En el complemento se repitió el panorama, aunque el trámite se tornó algo más parejo. Scaloni movió el banco, y algunos ingresos como los de Papu Gómez y Julián Álvarez le dieron frescura al equipo, mientras que Nico González no entró en la misma sintonía.

Y fueron los ingresados Papu Gómez y Guido Rodríguez los que estuvieron a punto de marcar, haciendo lucir al arquero Antony Silva; y otra vez se lo perdió Correa, con un cabezazo interceptado en el último instante por el defensor paraguayo. Y fue la noche de los arqueros, porque a Dibu Martínez también le llegaron y respondió de manera excepcional.

No quedó tiempo para la victoria, y la Selección Argentina se trae entonces un punto de Asunción para seguir como escolta de Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El domingo, el conjunto nacional recibirá a Uruguay, mientras que el jueves próximo será el turno de Perú en el mismo escenario.

