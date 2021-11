Elecciones 2021: “Hay posibilidades de revertir el resultado”

El candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires Daniel Arroyo, se refirió a las elecciones y señaló que “muchas personas que no han ido a votar tenemos la sensación de que van a ir a votar”.

El candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, se refirió a las elecciones legislativas 2021 del próximo14 de noviembre, fue optimista y señaló que “muchas personas que no han ido a votar tenemos la sensación de que van a ir a votar”.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente destacó que “hay posibilidad de revertir los resultados” y focalizó que “la gente está muy metida en el tema del congelamiento de precios y tiene muy claro lo que tiene que pagar por cada producto”.

“Me da la sensación que en los últimos días eso quedó mucho más claro”, afirmó y asimismo también reflejó “hay más movimiento económico, se nota que un crecimiento en el laburo”, según contó Arroyo a la radio.

“El congelamiento en los precios es una medida transitoria pero importante”, relató el exministro de Desarrollo Social. E insistió en que “el movimiento está mejorando “ pero pidió “mejorar en el sistema del crédito. Tenemos que ir a un sistema de crédito no bancario”.

“Hubo familias completas que no fueron a votar. En parte hubo temor por el Covid, la sensación de que las PASO no son tan significativas y un llamado de atención al Gobierno por el desencanto porque la plata no alcanza”, señaló. En ese marco, también indicó que “los cambios de Gabinete, tanto en Nación y Provincia le dieron más territorialidad al Gobierno, más caminata”.

“El sistema de créditos no bancarios, con tasas al 3%, lo vamos a proponer a partir del 10 de diciembre. Es una de las modificaciones estructurales y necesarias para desendeudar a las familias”, puntualizó.

El nuevo protocolo para ir a votar el 14 de noviembre

El Gobierno anunció ayer que el procolo anti COVID-19 en las elecciones legislativas del 14 de este mes será diferente al de las PASO, ya que se flexibilizarán algunas medidas por la disminución de contagios, y entre los cambios figura el de retomar las filas dentro de las escuelas, en lugar de afuera como sucedió el 12 de septiembre, para que la votación gane fluidez.

Las nuevas medidas fueron anticipadas por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y luego confirmadas por la Cámara Nacional Electoral (CNE) a través de una acordada difundida este jueves. Cerruti informó que en los próximos comicios “no va a haber el mismo protocolo que en las PASO porque la situación sanitaria mejoró”, respecto a principios de septiembre.

Por eso, en las escuelas y centros de votación “habrá una sola fila, es decir que se va a votar como en las elecciones prepandemia, por eso va a ser mucho menos lento y más rápida la emisión del voto”, detalló la funcionaria en una rueda de prensa en Casa Rosada. En las PASO, los votantes debieron hacer primero una fila fuera de la escuela y luego otra en la puerta del cuarto oscuro, situación que en varias escuelas generó fuertes retrasos.

