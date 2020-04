El Viernes Santo los supermercados abrirán solo por la mañana

En vísperas de la conmemoración cristiana anual de la Pasión de Cristo, conocida como Semana Santa, se hace necesario establecer una regulación durante este tiempo de Emergencia Sanitaria, por lo que mediante la Resolución Nº 207/20 la Municipalidad de Sáenz Peña establece que los locales de venta de productos alimentarios que giran bajo el rubro supermercados o similares, podrán abrir sus puertas el día viernes 10 de abril durante la mañana y hasta las 13:00 horas, debiendo permanecer cerrados al público, sin atención, a partir de dicho horario.

La medida obedece a la necesaria prevención y seguridad sanitaria en la población reduciendo en todo lo posible la circulación de personas en la vía pública así como su concentración en locales comerciales. Cabe recordar que los días domingos los supermercados y similares permanecen con sus puertas cerradas al público.

Se pone en conocimiento en todos los ámbitos de la población a los efectos de que la comunidad esté informada de este cambio en la atención de los supermercados y similares, para que tome las previsiones consecuentes en razón a la provisión de alimentos.

