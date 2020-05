El tradicional Tedeum por el 25 de Mayo tendrá características inéditas

El presidente Alberto Fernandez participará este lunes de manera virtual del tradicional Tedeum que se celebra cada año por el 25 de Mayo, y que esta vez contará con características inéditas dado que, por primera vez, se realizará a puertas cerradas en la Catedral metropolitana, debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el coronavirus.

Alberto Fernández realizó el anuncio de la nueva fase de la cuarentena acompañado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof.

