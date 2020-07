El Subjefe de policía encabezo operativo en la zona sur

Participaron múltiples unidades policiales. El Subjefe de Policía del Chaco encabezó el operativo. Más de 100 efectivos, coparon las calles y barrios de la zona Sur.

Cerca de las 18:00 horas de este jueves, en la avenida Alberdi y Bogotá, el Comisario General de Policía David Antonio Vega, lanzo un operativo de prevención que se desplego en la zona Sur de la capital chaqueña.

“Las directivas de esta conducción es que diariamente se realicen este tipo de operativos de control, para evitar la propagación del virus Covid-19, además de prevenir ilícitos o contravenciones” expreso el Sub Jefe.

El operativo contó con distintas unidades especiales, personal de la Comisarias jurisdiccionales, Oficiales Jefes y Superiores, que forman parte de la Dirección Seguridad Metropolitana.

“El señor Gobernador de la Provincia el día de ayer, me ha honrado con la designación de cumplir con la función de Sub- Jefe de la Policía de la provincia del Chaco, es un enorme orgullo para los que integramos la fuerza llegar a este nivel de conducción” adujo el Comisario General.

Además agregó “A la comunidad de Resistencia y del Gran Resistencia, estoy a su entera disposición, estoy para sumarme a este gran grupo de trabajo con el que cuenta la institución policial y que el personal policial que se encuentra en las calles tenga un conocimiento acabado de la función que debe cumplir, que tengan directivas claras precisas, para cuidar a nuestra comunidad, basados en el respeto por los Derechos Humanos y marcando el respeto por nuestra institución”.

