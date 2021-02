El Sindicato de Panaderos de Sáenz Peña nos habla sobre el servicio de las panaderías y el precio del pan

Sáenz Peña – Cristian González del Sindicato de Panaderos de la Localidad nos habla sobre el servicio de las panaderías y los precios del pan.

Cristian González en contacto con Chaco Noticias, nos dice:

“El aumento del pan no es algo que escape al contexto de la inflación a nivel del país. Es un producto que se elabora con insumos que cada vez vienen mas caros, si bien el Gobierno pide que se controle un poco la escalada de precios entonces vienen viendo de monitorear el tema de la inflación. La Federación aun no se sentó a analizar este tema, pero es una cuestión que ayudará a ver como se sostendrá el precio de $99 del cual se habla. Estamos hablando de una industria, de la cual hay que poner en la balanza varias cuestiones; trabajadores que tienen sus salarios, de empresas que debe pagar sus impuestos, etcétera. Tenemos panaderías que por lo general tienen un precioo mas elevado, como las del centro que cuestan $80 a $100, que no dejan de estar acorde a la situación económica actual. Se desconoce como hacen algunos negocios hacen para que el precio del pan este $60. Hay diferencias muy grandes. Con gran esfuerzo se trata de llevar una pequeña ayuda al trabajador en una situación muy complicada, con la entrega de kit escolares. La Federación decidió ayudar al trabajador en este sentido, para dar una mano al bolsillo del trabajador. En la localidad son pocos los afiliados, alrededor de 50 quizás, que haciendo hincapié en esto hay mucho personal en negro, una cuestión que venimos trabajando y creemos que en algún momento podremos revertirla.”

