El Sindicato de Camioneros del Chaco solicitó a medio provincial, derecho a réplica

Dirigido a medio provincial digital de Chaco- Agustín Bordón e Isaias Alegre, detentando sendos caracteres de Secretarios Adjunto y Gremial e Interior respectivamente del SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS DEL CHACO nos dirigimos a Usted.

A fin de ejercer por ese medio el derecho a réplica por la institución cuya conducción integramos, constitucional derecho preceptuado en el Art 75, inc 22m de nuestra Carta Magna y garantido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de prolífera jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal de Justicia de la Nación –Fallos Ekmedjian c./ Sofovich y Petric c/ Pagina 12– respecto de las arteras y falaces afirmaciones esgrimidas por la Cámara de Comercio Industria, Producción y Servicios de la localidad de Pcia de la Plaza en la desafortunada e infundada publicación introducida en el ideario ciudadano a través de ese prestigioso medio de difusión, por la cual se imputan a nuestra entidad descalificaciones como la de cercenar derechos, imponer exigencias arbitrarias o establecer de imposición y sugiriendo constituir este Sindicato otro flagelo.

Entendemos como miembros de la Comisión Directiva de Camioneros que se impone una férrea defensa de sus afiliados. Y, el interrogante emergente de esta situación es si acaso esta defensa debe ser ejercida tan solo por este mismo medio en que se publicaron esas irresponsables adjetivaciones sin señalar –siquiera por remisión– fundamento probatorio alguno o además deberá plantearse ante los Tribunales de Justicia comprendiendo las ilegalidades y fraudes que involucra proviniendo de una entidad meramente local que nuclea a empresarios y solamente a estos defiende, direccionada hacia un gremio federal.

Cabe poner de resalto que esta desventurada denuncia pública perpetrada por esa cámara local configura una afrenta a la entidad que representamos, la que viene a verse escrachada. Extraña que no consultaran previamente a sus asesores acerca de la existencia de otros medios y ámbitos más idóneos para deducir reclamaciones o pretensiones, antes de lanzar tan ladinas acusaciones sin antes indagar en los antecedentes de la situación que se limitan a propalar desde una sola versión que, como es de esperar, deviene absolutamente inaudita pars es decir, unilateral, sin oir a la parte que nuclea a los empleados de la firma que menciona, y que posee antecedentes de incumplimientos varios.

También los medios que reprodujeron las adjetivaciones negativas hacia este Sindicato de Camioneros debieron tomar el recaudo de investigar la procedencia de la información para que revirtiera en difamación. Gratuita e insensata. Nuestras instituciones ofrecen contextos de análisis y discusión. Ante ellos acudiremos a los fines de las pertinentes aclaraciones. También para determinar responsabilidades del asociado que individualiza respecto de sus trabajadores y sus debidas registraciones ante los órganos tributarios y previsionales. De todo lo cual, esta replicante posee acabadas pruebas y las esgrimirá ante los estrados, y luego las dará a conocer.

Es así entonces debemos revertir los conceptos de eventuales “cercenadores de derechos” en defensores de los derechos de los trabajadores mal categorizados y/o no registrados adecuadamente, que ponen su fuerza de trabajo para que las firmas comerciales funcionen. Sin contar los debidos aportes a una Obra Social o al Sistema de Jubilaciones con que cumplirían las obligaciones patronales que operativizan los derechos constitucionales del trabajador. Esta exigencia de modo alguno cercena el derechode libre comercio de la distribuidora, solo le recuerda que no debe engrosar su ingreso con evasiones de responsabilidades que comprenden derechos o dineros de sus empleados.

Las “exigencias arbitrarias” se convierten en exigencias legales de registración laboral , la “imposición” es pretensión de un trato digno de sus trabajadores y por ultimo pero no por ello menos importante el “otro flagelo” se convierte en la lucha sindical por los derechos de los trabajadores, por la defensa de los que debemos proteger y por aquellos que deseen afiliarse para quedar bajo el manto protectorio que brindamos. Es esa lucha la que le genera escozor a esta cámara empresaria que siempre ha pretendido maximizar las ganancias de sus socios aun a costa de los asalariados de éstos. Orgullosos de ser este “flagelo” del sector que Uds en realidad lo representan en frases de un filosofo del futbol el reconocido internacionalmente profesor Marcelo Bielsa:

“Usted no celebra nada noble. Lo único que celebra es que esto le da espacio para el negocio. Usted es un enemigo que me enaltece . Cuanto más lejos estoy de lo que representa, mejor soy”

Finalizamos este comunicado solicitando a ese agremiado que esa cámara menciona, proceda a registrar a sus dependientes y registrar correctamente a los dependientes que se encuentran deficientemente registrados, invitándolo así a tener la dignidad que pretende para efectuar luego difamaciones con fundamentos.

