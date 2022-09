El Sindicato de Camioneros del Chaco confirma la gran Fiesta de Fin de Año en Puerto Tirol

Desde el Sindicato de Camioneros del Chaco, Agustín Bordón integrante de la Comisión Directiva detalla a ChacoNoticias sobre varios anuncios: “Queremos comunicar a todos los afiliados y hacerles llegar nuestra invitación a la Fiesta de Fin de Año con cena show, pospuesta varios años debido a la pandemia.”

“Para nosotros poder organizar un evento de esa magnitud en el camping de Puerto Tirol es muy importante, desde el mes de junio lo venimos organizando y queremos explicar por qué no podemos hacerlo aquí en Sáenz Peña, no es porque no queramos, sino porque en esta ocasión no tenemos quien se encargue de organizar esta cena para mas de 900 personas. Lo haremos en Puerto Tirol el día sábado 3 de diciembre a partir de las 21 horas las entradas ya están a la venta en todos los puntos de referencia en la provincia.”

“Lo que queremos organizar con tiempo es la cantidad de micros para transportar a toda la gente que viajará hacia la localidad, que incluye a la familia de los afiliados. Necesitamos saber la cantidad de confirmados para la fiesta. Creemos que habrá más de cuatro mil personas, ya que participarán desde el interior. Luego de años difíciles, de atravesar una pandemia donde varios compañeros les tocó dejar su vida, es bueno que podamos reunirnos como familia.”

“En el camping de Tirol estuvimos agrandando el predio, llevando adelante el avance de grandes obras, salones para tres mil personas, refacciones necesarias para recibir a esa cantidad de personas. Las piletas también ya están funcionando, además, se llevará adelante la construcción de diez cabañas a disposición para nuestros afiliados, sobre todo para recibir a los trabajadores de Misiones. En los últimos meses venimos hablando con el compañero Hugo Moyano por el tema de la obra social ante la situación difícil del país. El Sindicato ha invertido en todo lo que voy explicando, acompañando además fuertemente a la obra social con la inversión de mas de cincuenta millones de pesos, para comprar aparatos nuevos, desde tomógrafos hasta equipos de odontología como sala de rayos nueva. También tenemos un predio previsto para Sáenz Peña, donde se anclará el nuevo camping de camioneros.”

“Lo que también inauguraremos es un salón de eventos en Villa Angela. Venimos trabajando en un año de inversión, crítico pero digno de destacar la labor realizada.”

