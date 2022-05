El Sindicato de Camioneros anunció un paro provincial si no se soluciona la situación de los trabajadores de San Martin

El Sindicato de Camioneros anunció un paro provincial en los próximos días si no se soluciona la situación de los trabajadores de la empresa Disensa de Morante Construcciones

Isaías Alegre y Agustín Bordón del Sindicato de Camioneros del Chaco se refirieron a la medida de protesta que llevan adelante frente a dicha empresa constructora.

Alegre explicó que el reclamo que llevan adelante data del año 2020 durante la pandemia porque cuando el empresario decidió cambiar a sus trabajadores de gremio

El Sindicato de Camioneros reclama que los trabajadores de dicha empresa pertenecen a camioneros y piden que vuelvan a pertenecer a dicho sindicato, y se regularice la situación de los trabajadores. “Acá seis personas están el blanco y cinco en negro, están totalmente desprotegidos”, aseguraron al tiempo que solicitaron que los 11 trabajadores pasen al Sindicato de Camioneros como corresponde.

Aseguró Isaías Alegre que “el propietario de la empresa salió por varios medios a decir que es una pyme y están siendo perjudicados con la medida”. “Esto no es así, esta persona tiene avión privado, numerosas propiedades, no estamos en desacuerdo que tenga, pero también tiene que tener a los empleados en condiciones. Acá estamos en el corralón donde los trabajadores están trabajando en negro, ya lo comunicamos a la Dirección del Trabajo y esperamos que pronto vengan a hacer un relevamiento “, solicitó Alegre.

Aclaro Alegre que están realizando una protesta frente a la empresa sin que eso signifique el bloqueo de la entrada. “Estamos realizando una protesta gremial donde los compañeros camioneros no manejan porque se pliegan a la medida y estamos en este lugar porque ellos solicitaron el acompañamiento del sindicato”, señaló.

Por su parte Agustín Bordón dijo que hace varios días que están en la ciudad de San Martín llevando adelante la medida de fuerza, que en los últimos tiempos se agudizó debido a que este empresario los sacó arbitrariamente del convenio. “Nosotros no vamos a parar, no vamos a levantar la protesta, porque en todo este tiempo que estuvimos en General San Martín hemos constatado que el empresario tiene numerosas propiedades, tinglados, avión privado entre otras cosas y dice que no tiene para pagar a los trabajadores. Tienen un colectivo propio, eso no lo tiene cualquiera”.

Bordón hizo un llamado a la AFIP, porque sostuvo que “esta persona hace doce años apareció en San Martín vendiendo ropa usada y luego de eso nos encontramos con todo el capital que tiene ahora. Me pregunto qué trabajador puede hacer semejante capital en 12 años con una cantidad importante de bienes personales, autos de alta gama, una pista de aterrizaje propia, no estamos en contra de eso , pero pedimos que le pague a los trabajadores”.

Por último dijo Bordón que van a continuar con la medida, “hasta las últimas consecuencias y si es necesario llamaremos a un paro provincial. Los empresarios tiene que cambiar su mentalidad tiene que saber que existe un Sindicato de Camioneros”, concluyeron.

