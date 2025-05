El Sindicato de Camineros del Chaco realizará un locro para movimientos sociales en el Día del Trabajador

Sáenz Peña – Agustín Bordón desde el Sindicato de Camineros del Chaco, se refiere en entrevista con ChacoNoticias a la situación actual de los trabajadores en el marco del Día del Trabajador: “Un día muy particular el 01 de mayo, venimos pasando momentos de ataque por aporte del Gobierno Nacional, todos los trabajadores. Tienen pisados los salarios de los trabajadores, corriendo la inflación en una forma increíble y el Gobierno queriendo tapar todo eso. Como gremio venimos pidiendo paritarias libres, aumentos importantes, pero el Ministerio de trabajo de la provincia se interpone y no nos permite avanzar. Debido a eso esta tarde en Resistencia haremos una marcha desde las 16.30hs culminando a las 19hs con una misa homenaje al Papa Francisco de parte de los trabajadores, quienes hoy son los menos protegidos del mundo. Hoy la CGT termina un plan de lucha en Buenos Aires con una marcha multitudinaria.”

“La situación que estamos no vemos viable anda, no tenemos recomposición salarial por ende no hay gastos, movimientos, los comerciantes, las empresas, los frigoríficos cierran sus fuentes de trabajo quedan miles de trabajadores en la calle. Es algo muy preocupante, se agudizará el camino y por más que estemos en la calle reclamando con esfuerzo, si el gobierno no cambia de actitud será muy difícil para los trabajadores. Veníamos advirtiendo desde antes del comienzo de las elecciones porque veíamos lo que se venia. Siempre ajustan el bulón para el lado de lso trabajadores.”

“Nos sentimos de una manera muy complicada desde el sindicato, este gobiernos se entrometió ya que nuestras negociaciones con los empresarios debería ser libre, pero no. La leche vemos que aumento, lo que pasará con el combustible a nivel mundial bajó un 15% y nos quieren convencer que nos bajan beneficiosamente un 4%, cuando cada vez cuesta mas llegar a fin de mes. Acá en la provincia creo que hay un rechazo, creo que el peronismo podría darle un poco de dignidad a la gente. Debemos involucrarnos, participar, en este contexto de un Gobierno que no recibe a nadie. El 11 de mayo creo que habrá una sorpresa para el gobierno provincial porque hay un descontento generalizado. Creo que la gente dará una sorpresa.”

“Mañana primero de mayo estamos organizando un locro para todos los movimientos sociales junto con la CGT de Resistencia en el camping de camioneros de Puerto Tirol, como también para los necesitados en situación de calle. Interactuar además políticamente sobre la situación que está pasando y como haremos para enfrentar los próximos meses que quedan por delante.”

“Los trabajadores estamos acostumbrados a “poner el pecho” a no “bajar los brazos”, no debemos escondernos. Los gobiernos buscan que la gente no salga, pero como dijo el Papa Francisco hay que salir a hacer lío. En este contexto es la única manera que podemos salir adelante los trabajadores.”