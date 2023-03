Sáenz Peña: El sector apícola se ve afectado en la producción y venta

Sáenz Peña – Delmiro Ávalos, productor apícola desde el Mercado Municipal en plaza “Juan B Justo”, se refiere a la actual situación del sector y a su impacto en las ventas de productos: “Lamentablemente “ligó el bolsillo”, esa es la realidad actual. La concurrencia de la gente para la compra en el Mercado Municipal está bastante paralizada, es notable, se entiende que la situación económica es desconcertante y asfixiantes. Esto es lamentable. Tiene que haber un cambio en todo.”

“Mi punto de vista, para este año político, sería que disminuyan los sueldos políticos y aumenten los de la gente que trabaja. Respecto a las colmenas, seguimos con los problemas ocasionadas por la sequía prolongada, con lluvias no suficientes hace poco. Varias colmenas acuden a otras para ocupa miel ajena, lo que significa que no hay néctar y afecta a la producción y vida de las abejas. Gran parte del Chaco está afectada, no así aquellas donde fueron beneficiados con abundantes lluvias a su flora. Lo que influye en el precio final es nada más el problema de rentabilidad, al momento de comprar insumos o materiales es muy notable a los precios de tiempos de atrás, nos vemos obligados a ajustar los precios del producto para el momento de la venta.”

“Escuchaba el precio de la miel a granel y es una vergüenza. El combustible es algo útil para la labor y su precio no se puede amortiguar. Las lluvias pueden aliviar, pero no quita el hecho de las pérdidas sufridas. El productor primario más afectado con ayudas puede llegar a recuperar, pero debería haber una política correcta para que aquello sea útil.”

