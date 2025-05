Saenz Peña.- Informacion de interés .- El Secretario General de Ate Saenz Peña, Ricardo Luna, se refirió al Paro General de los trabajadores de salud pública.

«Nuevamente nos convocamos frente al Hospital 4 de Junio, y queremos dejar de manifiesto que nuestra institución ha sido avasallada por parte de una organización sistemática donde participaron varios sectores o fuerzas políticas, mediáticas y de la burocracia sindical que se está dejando de lado. Vienen de manera violenta, vandálica a querer intervenir en nuestra organización. Habían mandado una escribana por parte del Ministerio de Trabajo, siendo un atropello a la vida sindical democrática, lo cual está en la Constitución Nacional.

Si a ellos le molesta que este sindicato diga la verdad, es su problema. ATE tiene más de 100 años de institución y no permitiremos este atropello.

Hacen un espionaje increíble, toman fotos a los empleados para luego llegar a sus trabajos y presionarlos o amanezarlos.

“La amenaza del director del Hospital 4 de Junio fue que por culpa mía se descontarán los sueldos de los empleados, a lo que respondo que no es culpa mía, yo soy dirigente sindical elegido por los trabajadores. Nosotros decidimos el paro en asamblea, como no hay diálogo con autoridades del Ministerio de Salud, seguiremos con estas medidas sin dudarlo. La realidad tras el cambio de Gobierno no ha cambiado, han licuado los sueldos y los precarizados continúan en el mismo estado. El señor Leandro Zdero había dicho que iban a pasar a planta y a mejorar sus sueldos, hasta ahora no pasa nada».