No podemos parar de hablar del campeón del mundo. Ahora Messi volvió a ser tendencia en las redes por el particular look que eligió para festejar el año nuevo junto a su familia en Rosario.

El capitán eligió vestirse como un duende con color verde y subió varias fotos de su particular look a su cuenta de Instagram junto a su pareja, Antonela Roccuzzo, que lució toda de blanco, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

En las redes tuvo mucha repercusión el look elegido por Messi para recibir este año nuevo. El que es campeón del Mundo, se viste como un campeón del Mundo.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram